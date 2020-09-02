Фанати німецького клубу запустили збір грошей на трансфер Мессі: треба 900 мільйонів євро
Фанати німецького футбольного клубу "Штутгарт" запустили збір грошей, щоб здійснити трансфер нападника Ліонеля Мессі. Для цього їм треба зібрати 900 мільйонів євро.
В цю суму входять 700 мільйонів євро самої суми трансферу футболіста з "Барселони". Ще 200 мільйонів євро – витрати за зарплату футболіста. Збирають гроші на платформі GoFundMe.
Оце так: Гвардіолу відправлять на карантин через Мессі, він пропустить підготовку "МанСіті" до сезону
Поки вдалося зібрати менш як 4 тисяч євро. Жертводавцями стали майже 300 осіб. Найбільша сума пожертви склала 100 євро.
Якщо не вдасться зібрати необхідної суми, або ж Мессі перейде в інший клуб, то зібрані гроші пожертвують благодійній організації, яка займається організацією водопостачання для потребуючих регіонів.
Відзначимо, що "Штутгарт" лише в цьому сезоні повернувся до німецької Бундесліги. Попередній сезон команда провела у другому дивізіоні.
Трансферна епопея Мессі
- Ліонель Мессі відмовився виступати за "Барселону" після ганебної поразки в Лізі чемпіонів від "Баварії" 2:8.
- Він факсом повідомив керівництво клубу про те, що покидає клуб. В нього в контракті був передбачений пункт, за яким він має право покинути клуб.
- Однак керівництво "Барселони" вказує на те, що Мессі міг покинути клуб безкоштовно, лише попередивши про це до 30 травня 2020 року.
- Контракт Мессі з "Барселоною" діє до 30 червня 2021 року. В контракті в нього прописана сума відступних у розмірі 700 мільйонів євро.
- Мессі поки не приступив до тренувань з командою.