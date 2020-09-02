Фанати німецького футбольного клубу "Штутгарт" запустили збір грошей, щоб здійснити трансфер нападника Ліонеля Мессі. Для цього їм треба зібрати 900 мільйонів євро.

В цю суму входять 700 мільйонів євро самої суми трансферу футболіста з "Барселони". Ще 200 мільйонів євро – витрати за зарплату футболіста. Збирають гроші на платформі GoFundMe.

Оце так: Гвардіолу відправлять на карантин через Мессі, він пропустить підготовку "МанСіті" до сезону

Поки вдалося зібрати менш як 4 тисяч євро. Жертводавцями стали майже 300 осіб. Найбільша сума пожертви склала 100 євро.

Якщо не вдасться зібрати необхідної суми, або ж Мессі перейде в інший клуб, то зібрані гроші пожертвують благодійній організації, яка займається організацією водопостачання для потребуючих регіонів.

Відзначимо, що "Штутгарт" лише в цьому сезоні повернувся до німецької Бундесліги. Попередній сезон команда провела у другому дивізіоні.

Трансферна епопея Мессі