Україна втратила 2 футболістів

Перед грою з Казахстаном дискваліфікація загрожувала чотирьом нашим футболістам – Олександру Зінченку, Миколі Матвієнку, Едуарду Соболю та Віталію Миколенку.

Як це було Казахстан нам не по зубах: Україна знову зіграла внічию у відборі на ЧС-2022 – відео

На жаль, у поєдинку проти Казахстану збірна України втратила двох ключових футболістів – Олександра Зінченка та Віталія Миколенка.

Обидва футболісти отримали по жовтій картці і через перебір гірчичників дискваліфіковані на наступний поєдинок. Уже 4 вересня збірна України у Києві прийме Францію.

Слід зауважити, що для Миколенка це вже друга дискваліфікація у відборі на ЧС-2022. Захисник отримав вилучення у матчі 2 туру, в якому Україна сенсаційно зіграла внічию з Фінляндією (1:1).

Віталій пропустив гру Україна – Казахстан, яка наприкінці березня відбулася у Києві та завершилася прикрою нічиєю (1:1).

Збірна України зіграла внічию всі 4 матчі у відборі на ЧС-2022. Наразі українці на другому місці, проте більшість суперників зіграли на 1 – 2 матчі менше.