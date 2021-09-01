Найдорожчі трансфери влітку 2021 року оформили два англійські клуби – Манчестер Сіті та Челсі.

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"Містяни" встановили рекорд АПЛ, придбавши в Астон Вілли англійського півзахисника Джека Гріліша за 117,50 мільйонів євро.



Джек Гріліш / Фото twitter.com/JackGrealish

Водночас Челсі заплатив міланському Інтеру 115 мільйонів євро за бельгійського нападника Ромелу Лукаку.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа

1. Джек Гріліш (з Астон Вілли в Манчестер Сіті – 117,50 мільйонів євро)

2. Ромелу Лукаку (з Інтера у Челсі – 115 мільйонів євро)

3. Джейдон Санчо (з Боруссії Дортмунд у Манчестер Юнайтед – 85 мільйонів євро)

4. Ашраф Хакімі (з Інтера у ПСЖ – 60 мільйонів євро)

5. Бен Вайт (з Брайтона в Арсенал – 58,50 мільйонів євро)

6. Дайо Упамекано (з РБ Лейпциг у Баварію – 42,50 мільйонів євро)

7. Рафаель Варан (з Реала у Манчестер Юнайтед – 40 мільйонів євро)

8. Ібрагім Конате (з РБ Лейпциг у Ліверпуль – 40 мільйонів)

9. Теммі Абрахам (з Челсі в Рому – 40 мільйонів євро)

10. Мартін Едегор (з Реала в Арсенал – 35 мільйонів євро)



Давід Алаба / Фото facebook.com/david.alaba.10888

Чи не найкращу роботу на трансферному ринку провів французький ПСЖ. Парижанам вдалося підписати як вільного агента Ліонеля Мессі з Барселони.

Найгучніші переходи вільних агентів

Ліонель Мессі (з Барселони у ПСЖ)

Джанлуїджі Доннарумма (з Мілана у ПСЖ)

Давід Алаба (з Баварії у ПСЖ)

Мемфіс Депай (з Ліона у Барселону)

Джорджиньо Вейналдум (з Ліверпуля у ПСЖ)

Серхіо Агуеро (з Манчестер Сіті у Барселону)

Ерік Ламела (з Тоттенхема у Севілью)

Серхіо Рамос (з Реала у ПСЖ)

Хакан Чалханоглу (з Мілана в Інтер)

Інші гучні трансфери

Одним з найбільш гучних переходів стало повернення Кріштіану Роналду в Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" викупили контракт португальця у Ювентуса за 15 мільйонів євро.



Кріштіану Роналду / Фото twitter.com/ManUtd

Влітку клуб змінили також цілий ряд провідних футболістів:

Антуан Грізманн (з Барселони в Атлетіко – оренда)

Едуардо Камавінга (з Ренна у Реал – 31 мільйон євро)

Андреа Сілва (з Айнтрахта в РБ Лейпциг – 23 мільйони євро)

Марсель Забітцер (з РБ Лейпциг у Баварію – 15 мільйонів євро)

Сауль Ньїгес (з Атлетіко у Челсі – оренда за 5 мільйонів євро)

Родріго де Пауль (з Удінезе в Атлетіко – 35,20 мільйонів євро)

Курт Зума (з Челсі у Вест Хем – 35 мільйонів євро)

Леон Бейлі (з Баєра в Астон Віллу – 32 мільйони євро)

Мануель Локателлі (із Сассуоло в Ювентус – оренда)

Ектор Бельєрін (з Арсеналу в Бетіс – оренда)

Педріньо (з Бенфіки у Шахтар – 18 мільйонів євро)

Роман Яремчук (з Гента у Бенфіку – 17 мільйонів євро)

Матеріал написаний за даними порталу Transfermarkt.