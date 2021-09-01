Найдорожчі трансфери влітку 2021 року оформили два англійські клуби – Манчестер Сіті та Челсі.
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"Містяни" встановили рекорд АПЛ, придбавши в Астон Вілли англійського півзахисника Джека Гріліша за 117,50 мільйонів євро.
Джек Гріліш / Фото twitter.com/JackGrealish
Водночас Челсі заплатив міланському Інтеру 115 мільйонів євро за бельгійського нападника Ромелу Лукаку.
Топ-10 найдорожчих трансферів літа
1. Джек Гріліш (з Астон Вілли в Манчестер Сіті – 117,50 мільйонів євро)
2. Ромелу Лукаку (з Інтера у Челсі – 115 мільйонів євро)
3. Джейдон Санчо (з Боруссії Дортмунд у Манчестер Юнайтед – 85 мільйонів євро)
4. Ашраф Хакімі (з Інтера у ПСЖ – 60 мільйонів євро)
5. Бен Вайт (з Брайтона в Арсенал – 58,50 мільйонів євро)
6. Дайо Упамекано (з РБ Лейпциг у Баварію – 42,50 мільйонів євро)
7. Рафаель Варан (з Реала у Манчестер Юнайтед – 40 мільйонів євро)
8. Ібрагім Конате (з РБ Лейпциг у Ліверпуль – 40 мільйонів)
9. Теммі Абрахам (з Челсі в Рому – 40 мільйонів євро)
10. Мартін Едегор (з Реала в Арсенал – 35 мільйонів євро)
Давід Алаба / Фото facebook.com/david.alaba.10888
Чи не найкращу роботу на трансферному ринку провів французький ПСЖ. Парижанам вдалося підписати як вільного агента Ліонеля Мессі з Барселони.
Найгучніші переходи вільних агентів
- Ліонель Мессі (з Барселони у ПСЖ)
- Джанлуїджі Доннарумма (з Мілана у ПСЖ)
- Давід Алаба (з Баварії у ПСЖ)
- Мемфіс Депай (з Ліона у Барселону)
- Джорджиньо Вейналдум (з Ліверпуля у ПСЖ)
- Серхіо Агуеро (з Манчестер Сіті у Барселону)
- Ерік Ламела (з Тоттенхема у Севілью)
- Серхіо Рамос (з Реала у ПСЖ)
- Хакан Чалханоглу (з Мілана в Інтер)
Інші гучні трансфери
Одним з найбільш гучних переходів стало повернення Кріштіану Роналду в Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" викупили контракт португальця у Ювентуса за 15 мільйонів євро.
Кріштіану Роналду / Фото twitter.com/ManUtd
Влітку клуб змінили також цілий ряд провідних футболістів:
- Антуан Грізманн (з Барселони в Атлетіко – оренда)
- Едуардо Камавінга (з Ренна у Реал – 31 мільйон євро)
- Андреа Сілва (з Айнтрахта в РБ Лейпциг – 23 мільйони євро)
- Марсель Забітцер (з РБ Лейпциг у Баварію – 15 мільйонів євро)
- Сауль Ньїгес (з Атлетіко у Челсі – оренда за 5 мільйонів євро)
- Родріго де Пауль (з Удінезе в Атлетіко – 35,20 мільйонів євро)
- Курт Зума (з Челсі у Вест Хем – 35 мільйонів євро)
- Леон Бейлі (з Баєра в Астон Віллу – 32 мільйони євро)
- Мануель Локателлі (із Сассуоло в Ювентус – оренда)
- Ектор Бельєрін (з Арсеналу в Бетіс – оренда)
- Педріньо (з Бенфіки у Шахтар – 18 мільйонів євро)
- Роман Яремчук (з Гента у Бенфіку – 17 мільйонів євро)