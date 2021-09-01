Динамо віддало Родрігеса

Київський клуб таки позбувся легіонера Жерсона Родрігеса, який відзначається своїм запальним та конфліктним характером. Футболіст виступатиме у французькій Лізі 1.

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Труа взяло в оренду гравця збірної Люксембургу. Півзахисник виступатиме за французів до кінця сезону-2021/2022.

Відзначимо, що Труа віддав в оренду українського форварда Миколу Кухаревича. Нападник вже проходить медогляд у бельгійському Левені. Швидше за все Родрігес прийшов на заміну молодому українцю.

Новий клуб люксембуржця невдало розпочав свій дебютний сезон у Лізі 1. Команда за 4 тури здобула лише одне очко та замикає турнірну таблицю.