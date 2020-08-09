Роман Зозуля став найкращим гравцем іспанського "Альбасете" в сезоні
Український форвард іспанського клубу "Альбасете" Роман Зозуля був удостоєний нагороди Trofeo Garra. Зозуля став найкращим футболістом "Альбасете" в минулому сезоні.
Нагороду присуджує культурна асоціація Альбасете найціннішому гравцеві клубу в сезоні. Про це інформує сайт "Альбасете".
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30-річний українець вдруге отримав Trofeo Garra. Вперше його визнали найціннішим гравцем "Альбасете" за підсумками сезону 2017/18.
Сезон 2017/18 був дебютним для Романа у складі "Альбасете".
Як склався сезон для Зозулі
Зозуля у цьому сезоні провів за "Альбасете" в Сегунді 38 матчів. У його активі 4 голи і 2 результативні передачі.
Команда українця не змогла втрутитися у боротьбу за вихід у Прімеру. "Альбасете" здебільшого боровся за збереження прописки в Сегунді.
Що таке Прімера?Найсильніший футбольний дивізіон Іспанії. Сегунда – другий за значущістю чемпіонат Іспанії.
Також сезон для українця був затьмарений скандалом з фанатами "Райо Вальєкано". Як відомо, на матчі "Альбасете" з "Райо" фанати ображали українця та називали нацистом.
Унаслідок скандалу "Райо Вальєкано" покарали закриттям трибун та штрафом.