Український форвард іспанського клубу "Альбасете" Роман Зозуля був удостоєний нагороди Trofeo Garra. Зозуля став найкращим футболістом "Альбасете" в минулому сезоні.

Нагороду присуджує культурна асоціація Альбасете найціннішому гравцеві клубу в сезоні. Про це інформує сайт "Альбасете".

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30-річний українець вдруге отримав Trofeo Garra. Вперше його визнали найціннішим гравцем "Альбасете" за підсумками сезону 2017/18.

Сезон 2017/18 був дебютним для Романа у складі "Альбасете".

Roman Zozulia, Trofeo Garra de esta temporada.



Este distinguido galardón lo otorga, desde hace más de tres décadas, la Asociación Cultural Albacete en Madrid.https://t.co/Lx7QnaQrVC — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) August 9, 2020

Як склався сезон для Зозулі

Зозуля у цьому сезоні провів за "Альбасете" в Сегунді 38 матчів. У його активі 4 голи і 2 результативні передачі.

Команда українця не змогла втрутитися у боротьбу за вихід у Прімеру. "Альбасете" здебільшого боровся за збереження прописки в Сегунді.

Що таке Прімера? Найсильніший футбольний дивізіон Іспанії. Сегунда – другий за значущістю чемпіонат Іспанії.

Також сезон для українця був затьмарений скандалом з фанатами "Райо Вальєкано". Як відомо, на матчі "Альбасете" з "Райо" фанати ображали українця та називали нацистом.

Унаслідок скандалу "Райо Вальєкано" покарали закриттям трибун та штрафом.