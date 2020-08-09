Одразу у двох гравців київського "Динамо" виявили коронавірус COVID-19.

Про це інформує офіційний сайт ФК "Динамо". Хворі футбоілсти – це форвард Назарій Русин і гравець молодіжного складу Роман Вантух. Гравці є сусідами по кімнаті на базі клубу.

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Після цього всім гравцям "Динамо" в екстреному порядку були проведені ПЛР-тести на коронавірус. Всі інші результати виявилися негативними.

Назарій і Роман ізольовані від команди і пройдуть двотижневий карантин.

Тренувальний процес "Динамо" триває в штатному режимі. Медична група клубу контролює ситуацію і уважно стежить за здоров'ям футболістів, тренерів та персоналу.

Крім того, випадок COVID-19 виявлено у одного з футболістів академічної групи хлопців 2006 року народження. Всі гравці цієї вікової групи "Динамо" відправлені на двотижневий карантин.

Що відомо про Русина та Вантуха

21-річний Русин першу половину сезону 2019/2020 провів у "Зорі", після чого був повернутий до Києва і користувався попитом у Олексія Михайличенка, але особливих результатів не показав. Всього за "Динамо" провів 32 матчі в УПЛ в яких забив 7 голів.

22-річний Вантух за "Динамо" в чемпіонаті України ще не дебютував. Здавався в оренду донецькому "Олімпіку" і "Олександрії".