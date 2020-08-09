У неділю, 9-го серпня, у Британії на трасі "Сільверстоун" відбулося гран-прі 70-річчя Формули-1. Перемогу в гонці здобув пілот Red Bull Макс Ферстаппен.

Ферстаппен виграв першу гонку в сезоні та перервав серію Mercedes, пілоти якої виграли 4 попередні етапи, повідомляє 24 канал. Друге місце посів пілот Mercedes Льюїс Хемілтон, а Валттері Боттас, який стартував першим, завершив гран-прі третім.

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Через карантин автодром "Сільверстоун" у Британії приймав два етапи. 2-го серпня гран-прі Британії виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.

Повторний етап на "Сільверстоуні" вирішили назвати гран-прі 70-річчя Формули-1.

Хід гонки

Старт гонки не увінчався великою кількістю обгонів. Макс Ферстаппен вийшов на третє місце, обійшов Ніко Хюлькенберга. Дві позиції втрати Шарль Леклер.

Найбільше втратив Себастьян Феттель, якого розвернуло. Німець опинився останнім.

Problems for Seb off the start - he's spun!



He's now running in P18 #F170 #F1 pic.twitter.com/beoc22Mxuc — Formula 1 (@F1) August 9, 2020

Уже на 7-у колі перший піт-стоп провели у Red Bull. У бокси по жорстку гуму заїхав Албон. Після Албона у боксах побували ще декілька пілотів.

На 14 колі лідерство Хемілтону віддав Боттас, який заїхав на піт-стоп. До британця наблизився Ферстаппен, який перебував у зоні DRS. Льюїс вчасно заїхав на піт-стоп.

До останнього на піт-стоп не заїжджав Ферстаппен, проте на 27-у колі нідерландець таки здався. Макс виїхав другим за Боттасом, але відразу випередив фіна.

LAP 28/52



Verstappen wastes no time hunting down Bottas and he's past the Finn on the same lap! #F170 #F1 pic.twitter.com/LmroY2Nr7C — Formula 1 (@F1) August 9, 2020

На 33 колі одночасно на піт-стоп заїхали лідери Ферстаппен та Боттас. У лідери вийшов Хемілтон, який вирішив залишатися на трасі попри "бульбашки" на колесах.

На 42-у колі Хемілтон таки змінив гуму і в лідери вийшов Ферстаппен з відривом у 4 секунди над Ботттасом. На третю сходинку вийшов Леклер, проте Шарля чекав ще один заїзд у бокси.

LAP 34/52



Hamilton leads the race, but for how long - surely he'll have to pit soon with that tyre wear? #F170 #F1 pic.twitter.com/mzmH69kTGA — Formula 1 (@F1) August 9, 2020

Через три кола Хемілтон уже був "на хвості" у Леклера та пройшов пілота Ferrari. Лідеру Льюїс програв 9 секунд, а від партнера по команді Боттаса відставав на 5 секунд.

Наприкінці гонки Хемілтон таки випередив Боттаса, але наздогнати Ферстаппена не встиг. Несподівано четвертим фінішував пілот Ferrari Шарль Леклер.

У топ-10 потрапили: