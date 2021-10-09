Франція знищила Україну

Молодіжна збірна України була розгромлена на виїзді Францією. Суперники "синьо-жовтих" не давали перевести подих голкіпер Руслану Нещерету. Вже у середині першого тайму до цього всього українська команда заробила ще й вилучення. Перша частина гри завершилась із рахунком 2:0 на користь господарів.

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Після відпочинку Нещерет ще тричі виймав м'яч із сітки. У підсумку – 5:0 нищівна поразка українців. Збірна України не завдала жодного удару у сторону воріт суперника.

Матчі збірної України U-18 з футболу скасували через коронавірус

Перед навчально-тренувальними зборами збірної України U-18 (футболісти не старші 2004 року народження), яку очолює Сергій Нагорняк, у кількох гравців здані на COVID-19 тести виявилися позитивними.

Ухвалено рішення скасувати навчально-тренувальний збір команди. Таким чином, заплановані на 8 та 10 жовтня товариські матчі зі збірною Словаччини не відбудуться.

Ці збори мали б стати другими у 2021 році для юнацької команди. Перший етап підготовки було заплановано на серпень-вересень, а третій і заключний тренувальний табір мав би відбутись у листопаді.

До слова, Нагорняк на ці збори викликав 20 футболістів. У кого саме було виявлено коронавірус, не повідомляється.

Футболіст Динамо забив дебютний гол збірній Бразилії

Футболіст Динамо і збірної Венесуели Ерік Рамірес відзначився голом у ворота команди Бразилії в матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

Рамірес поки не зміг закріпитись в основному складі київського Динамо, але це не заважає йому виходити в основі збірної своєї Батьківщини. Вже на 11-й хвилині Рамірес пробив головою Аліссона після подачі з флангу.

Ерік Рамірес перейшов до Динамо минулого літа зі словацької Дунайської Стреди. В минулому сезоні він забив 16 голів в 31 матчі. За Динамо дебютував у грі проти Минаю, в тому поєдинку відзначився голом та результативною передачею.

Україна напрацьовує нову схему перед вирішальним матчем з Фінляндією

Збірна України 9 жовтня зіграє гостьовий матч з Фінляндією у відборі чемпіонату світу-2022. Олександр Петраков прищеплює команді нову схему гри.

Футболісти "синьо-жовтих" готуються до гри з фінами у 7 турі відбору чемпіонату світу-2022, який відбудеться у Катарі. Опорник української збірної Тарас Степаненко розповів про останні приготування команди до поєдинку.

За словами ветерана збірної, гра проти Фінляндії буде вирішальною у боротьбі за вихід на чемпіонат світу. Зараз тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим прищеплює гравцям нову схему гри. Степаненко зазначив, що Фінляндія – хороша команда, у складі якої зібрані сильні футболісти.

Граємо за новою схемою. Раніше не було часу відпрацювати її. Зараз часу більше, тому ми його максимально використовуємо, щоб бути готовими до найближчої гри. Фінляндія – це хороша команда, яка дуже додала за останній час. Не дарма вони виступали у фінальній частині ЧЄ 2020 і показували якісну гру. У цій команді сильні футболісти,

– розповів півзахисник.

Матч Фінляндія – Україна відбудеться 9 жовтня. Стартовий свисток іспанського арбітра пролунає о 19:00.