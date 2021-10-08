Франція – Україна 5:0

Голи: Калімуендо, 40, Діоп, 43, Адлі, 54, Шеркі, 68, 80

Вилучення: Таловєров, 27 (Україна)

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Французи вже з перших секунд матчу показали, хто буде фаворитом поєдинку. Діоп майстерно прибрав двох українців та пробив низом під ліву стійку – Нещерет був на місці.

Вже через декілька хвилин знову гостро було біля українських воріт. Калюлю віддав передачу на Адлі. Але його удар був прямо у руки ворота збірної України. Французи продовжували тиснути на володіння "синьо-жовтих", Гуйрі обіграв захисників, але знову Нещерет продемонстрував дива майстерності.

Господарі небезпечно грали на контратаках. Обрізка у штрафному французів завершилась контратакою французів, яку завершив Гуйрі – український голкіпер Динамо вкотре врятував команду.

Вилучення! Вже у середині першого тайму українці залишились у меншості. Таловєров пішов у грубий підкат проти Трюффера та побачив перед собою "червоне світло".

Більшістю скористались господарі. На 40-й хвилині матчу Калімуендо отримав передачу у штрафному та прошив сітку воріт українців – 1:0 .

отримав передачу у штрафному та прошив сітку воріт українців – . Вже через три хвилини французи подвоїли перевагу. Діоп з 25 метрів наважився на удар. М'яч полетів прямо у дев'ятку воріт, шедевр вдався півзахиснику Монако – 2:0. На перерву команди пішли за комфортної переваги французів.

Прикрий розгром України

Після відпочинку побиття української команди продовжилось. Гуйрі пробив рабоною, але розкішного голу не було. На 54-й хвилині матчу французи забили втретє. Все той же активний Гуйрі віддав розрізну передачу на Адлі, який ударом у дальній кут зробив рахунок 3:0.

У середині другого тайму господарі забили четвертий гол у ворота Нещерета. Шеркі підхопив м'яч після рикошету, який низом прошив сітку воріт України – 4:0.

Наприкінці зустрічі французи добили суперника. Адлі зліва влучив у стійку. На добиванні зіграв Гуйрі, але м'яч потрапив у Шеркі та залетів в українські ворота – 5:0.

Саме гол Шеркі поставив крапку у зустрічі. Французи у більшості розгромили українців – 5:0.