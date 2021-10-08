"Фінляндія – це хороша команда, яка додала за останній час"

Футболісти "синьо-жовтих" готуються до гри з фінами у 7 турі відбору чемпіонату світу-2022, який відбудеться у Катарі. Опорник української збірної Тарас Степаненко розповів про останні приготування команди до поєдинку.

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За словами ветерана збірної, гра проти Фінляндії буде вирішальною у боротьбі за вихід на чемпіонат світу. Зараз тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим прищеплює гравцям нову схему гри. Степаненко зазначив, що Фінляндія – хороша команда, у складі якої зібрані сильні футболісти.

Граємо за новою схемою. Раніше не було часу відпрацювати її. Зараз часу більше, тому ми його максимально використовуємо, щоб бути готовими до найближчої гри. Фінляндія – це хороша команда, яка дуже додала за останній час. Не дарма вони виступали у фінальній частині ЧЄ 2020 і показували якісну гру. У цій команді сильні футболісти,

– розповів півзахисник.

Матч Фінляндія – Україна відбудеться 9 жовтня. Стартовий свисток іспанського арбітра пролунає о 19:00.