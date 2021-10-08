Ухвалено рішення скасувати навчально-тренувальний збір команди. Таким чином, заплановані на 8 та 10 жовтня товариські матчі зі збірною Словаччини не відбудуться.

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Ці збори мали б стати другими у 2021 році для юнацької команди. Перший етап підготовки було заплановано на серпень-вересень, а третій і заключний тренувальний табір мав би відбутись у листопаді.

Однак тренувальний процес у жовтні довелось в екстреному порядку перервати.

До слова, Нагорняк на ці збори викликав 20 футболістів. У кого саме було виявлено коронавірус, не повідомляється.

Склад юнацької збірної України U18 на жовтневі збори

Воротарі: Іван Пахолюк ("Колос" Ковалівка), Савас Бугай ("Львів").

Захисники: Артем Бенедюк, Арсеній Філатов (обидва - "Динамо" Київ), Віталій Холод, Богдан Слюбик (обидва - "Рух" Львів), Ілля Крупський ("Ворскла" Полтава), Даниїл Славов (ДЮФК "Чорноморець" Одеса).

Півзахисники: Олександр Роспутько, Антон Глущенко, Кирило Сігеєв (усі - "Шахтар" Донецьк), Антон Царенко ("Динамо" Київ), Іван Варфоломєєв, Олег Федор (обидва - "Рух" Львів), Дмитро Черниш ("Ворскла" Полтава).

Нападники: Ігор Горбач ("Динамо" Київ), Олег Пушкарьов ("Шахтар" Донецьк), Станіслав Прус ("Ворскла" Полтава), Даніель Ківінда ("Дніпро-1" Дніпро), Анатолій Семенець ("Коріа", Іспанія).