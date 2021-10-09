Франция уничтожила Украину

Молодежная сборная Украины была разгромлена на выезде Францией. Соперники "сине-желтых" не давали перевести дыхание голкипер Руслану Нещерету. Уже в середине первого тайма к этому всему Украинская команда заработала еще и удаление. Первая часть игры завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

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После отдыха Нещерет еще трижды вынимал мяч из сетки. В итоге – 5:0 и сокрушительное поражение украинцев. Сборная Украины не нанесла ни одного удара в сторону ворот соперника.

Матчи сборной Украины U-18 по футболу отменили из-за коронавируса

Перед учебно-тренировочными сборами сборной Украины U-18 (футболисты не старше 2004 года рождения), которую возглавляет Сергей Нагорняк, у нескольких игроков COVID-тесты оказались положительными.

Принято решение отменить учебно-тренировочный сбор команды. Таким образом, запланированные на 8 и 10 октября товарищеские матчи со сборной Словакии не состоятся.

Эти сборы должны стать вторыми в 2021 году для юношеской команды. Первый этап подготовки был запланирован на август-сентябрь, а третий и заключительный тренировочный лагерь должен состояться в ноябре.

К слову, Нагорняк на это собрание вызвал 20 футболистов. У кого именно было обнаружен коронавирус, не сообщается.

Футболист Динамо забил дебютный гол сборной Бразилии

Футболист Динамо и сборной Венесуэлы Эрик Рамирес отметился голом в ворота команды Бразилии в матче квалификации к чемпионату мира-2022.

Рамирес пока не смог закрепиться в основном составе киевского Динамо, но это не мешает ему выходить в основе сборной своей Родины. Уже на 11-й минуте Рамирес пробил головой Алиссона после подачи с фланга.

Эрик Рамирес перешел в Динамо прошлым летом из словацкой Дунайской Стреды. В прошлом сезоне он забил 16 голов в 31 матче. За Динамо дебютировал в игре против Миная, в том поединке отметился голом и результативной передачей.

Украина нарабатывает новую схему перед решающим матчем с Финляндией

Сборная Украины 9 октября сыграет гостевой матч с Финляндией в отборе чемпионата мира-2022. Александр Петраков прививает команде новую схему игры.

Футболисты "сине-желтых" готовятся к игре с финнами в 7 туре отбора чемпионата мира-2022, который состоится в Катаре. Опорник украинской сборной Тарас Степаненко рассказал о последних приготовлениях команды к поединку.

По словам ветерана сборной, игра против Финляндии будет решающей в борьбе за выход на чемпионат мира. Сейчас тренерский штаб во главе с Александром Петраков прививает игрокам новую схему игры. Степаненко отметил, что Финляндия – хорошая команда, в составе которой собраны сильные футболисты.

Играем по новой схеме. Раньше не было времени отработать ее. Сейчас времени больше, поэтому мы его максимально используем, чтобы быть готовыми к ближайшей игре. Финляндия – это хорошая команда, которая очень прибавила за последнее время. Не зря они выступали в финальной части ЧЕ 2020 и показывали качественную игру. В этой команде сильные футболисты,

– рассказал полузащитник.

Матч Финляндия – Украина состоится 9 октября. Стартовый свисток испанского арбитра прозвучит в 19:00.