Вслід за жінками на старт спринтерської гонки 5-го етапу Кубка світу з біатлону в Оберхофі (Німеччина) вийшли чоловіки. У п'ятницю, 8 січня, першу гонку 2021 року серед чоловіків виграв норвежець Йоганнес Бьо.

Лідер загального заліку Бьо допустив один промах на двох вогневих рубежах. Попри штрафне коло йому вдалося виграти спринт завдяки хорошій швидкості. Про це повідомляє 24 канал.

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Ледь "золото" у Бьо не відібрав його старший брат Тар'єй Бьо. Він з чистою стрільбою програв молодшому брату 10 секунд.

Молодший земляк братів Бьо – Стурла Лагрейд здобув "бронзу". Сенсація сезону-2020/2021 чисто відпрацював на двох вогневих рубежах. Однак Лагрейд був повільнішим за братів Бьо.

У підсумку призові місця вкотре посіли троє норвежців.

Результати гонки

1. Йоганнес Бьо (Норвегія)

2. Тар'єй Бьо (Норвегія)

3. Стурла Лагрейд (Норвегія)

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30. Артем Прима (Україна)

53. Дмитро Підручний

69. Антон Тищенко

73. Руслан Ткаленко

86. Тарас Лесюк

Як виступили українці

Українські біатлоністи провалили першу гонку 2021 року. Найкращий час продемонстрував Артем Прима. Він з одним колом штрафу фінішував лише 30-м.

Дмитро Підручний провалив першу стрільбу, після якої пішов на 4 штрафні кола. Це відкинуло Дмитра на 53-е місце. Артем Тищенко пробіг одне штрафне коло – 69-е місце.

У пасиві Руслана Ткаленка і Тарас Лесюк – два і три штрафні кола відповідно. Руслан фінішував 73-м, а Тарас – 86-м.