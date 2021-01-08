З 16-17 січня Загреб (Хорватія) прийме змагання Grand Prix Zagreb Open 2021 з греко-римської боротьби, серед яких будуть і українські спортсмени. Вперше з 2019-го року участь у турнірі візьме найтитулованіший борець України Жан Беленюк.

Новий сезон для української збірної якраз розпочнеться у столиці Хорватії. Про це повідомляє пресслужба ФГРБУ.

Читайте також Українські борчині здобули три нагороди на індивідуальному Кубку світу у Сербії: відео

До складу команди вперше з вересня 2019-го року потрапив срібний призер Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро та дворазовий чемпіон світу Жан Беленюк.

Склад збірної України на Grand Prix Zagreb Open 2021

72 кілограм – Парвіз Насібов

77 кілограмів – Володимир Яковлєв, Ясаф Зейналов, Ельмар Нуралієв

82 кілограм – Ярослав Фільчаков

87 кілограмів – Жан Беленюк

97 кілограмів – Владлен Козлюк, Зелімхан Дзігасов

130 кілограмів – Олександр Чернецький, Микола Кучмій

Додамо, що 9 червня 2019-го року Жан був оголошений кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу", № 10 у списку. Безпартійний. Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту у Верховній Раді України IX скликання (з 29 серпня 2019-го року).

Досягнення Жана Беленюка: коротко

Протягом 2007/08 років ставав срібним та бронзовим призером чемпіонату європи серед кадетів. Саме на цих змаганнях вперше гучно заявив про себе у світі.

Завойовував "срібло" та "бронзу" чемпіонату світу серед юніорів (2010, 2011). Також у 2011 році став чемпіоном Європи серед юніорів. Через два роки підійнявся на третє сходинку п'єдесталу на Універсіаді (2013).

Його кар'єра стрімко прогресувала. Жан перетворився на справжнього лідера у греко-римській боротьбі. У 2015 році в Баку здобув сріблу медаль Європейських ігор, а через чотири роки у Мінську вже досягнув поставленої цілі – "золото" у скарбничці українця (2019 рік).

Найбільш пам'ятним для Беленюка назавжди буде 2016 рік, а точніше "срібло" на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро

Двічі ставав чемпіоном світу у 2015 та 2019 роках. Одного разу займав другу та третю сходинку п'єдесталу у 2018 та 2014 роках відповідно. Тричі перемагав на чемпіонаті Європи (2014, 2016, 2019) та здобув бронзу у Белграді (2012).