У німецькому Оберхофі 8 січня відновився біатлонний сезон-2020/2021. У рамках 5-го етапу Кубка світу відбувся жіночий спринт.

Впевнено першу гонку 2021 року виграла норвежка Тіріль Екхофф. Вона вдало відпрацювала на двох рубежах і була швидка ходом. Про це повідомляє 24 канал.

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Другий час продемонструвала шведка Ханна Еберг. Вона з чистою стрільбою програла Екхофф майже 30 секунд. Третє місце з одним промахом посіла Ліза-Тереза Хаузер з Австрії.

Результати гонки

1. Тіріль Екхофф (Норвегія)

2. Ханна Еберг (Швеція)

3. Ліза-Тереза Хаузер (Австрія)

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10. Юлія Джима (Україна) / Анаїс Шевальє-Буше (Франція)

32. Дар'я Блашко

53. Олена Підгрушна

62. Катерина Бех

92. Анастасія Меркушина

Як виступили українки

Найкраще з українок у спринті виступила Юлія Джима. Українка допустила один промах, який потенційно коштував їй боротьби за найвищі місця. У підсумку Джима – 10-а.

Що цікаво, ідентичний час з Джимою (1:09.9) продемонструвала француженка Анаїс Шевальє-Буше. Вони й поділили 10-е місце.

Вдало відпрацювала на двох вогневих рубежах Дар'я Блашко – 10 точних пострілів. Однак ходом Блашко була далеко не найшвидшою, тому тільки 32-а.

Лідерка збірної України Олена Підгрушна настріляла три промахи й посіла 53-у сходинку. Вперше у сезоні на Кубок світу приїхала Катерина Бех. Вона з двома штрафними колами тільки 62.

Найгірше з українок виступила Анастасія Меркушина. Вона пробігла аж чотири штрафні кола – 92-й час.