Фейк про Реброва у ЦСКА, поразки українських тенісисток: головні новини спорту 8 березня

Російські ЗМІ запустили фейк про те, що Сергій Ребров був цікавий московському ЦСКА, а українські тенісистки зазнали поразок на турнірі WTA у Дубаї. Огляд головних новин спорту за 8 березня у дайджесті Спорт 24.

Російські ЗМІ повідомили, що український тренер Сергій Ребров відмовився очолити московський ЦСКА.

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Ребров буцімто зацікавив представників ЦСКА, коли зі своїм Ференцварошем грав проти них у Лізі Європи сезону-2019/2020.

Наприкінці 2020 року у ЦСКА планували змінити головного тренера. Замість білоруса Олексія Гончаренка начебто вирішили запросити Реброва.

Повідомляється, що посередники в переговорах одразу заявили, що Ребров не має наміру працювати в Росії.

Російські ЗМІ писали, що Ребров відмовив "через взаємини між Україною та Росією. Нібито після роботи в Росії Ребров більше не зможе працювати в Україні".

Інформацію прокоментував Шандор Варга, агент Реброва.

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За словами агента Реброва, інформація про зацікавленість ЦСКА у послугах українського тренера не відповідає дійсності.

Втім, агент поставив під сумнів те, що робота в Росії завадить Реброву в Україні.

У Дубаї стартував престижний тенісний турнір з призовим фондом 1, 835,490 доларів. 8 березня на корт вийшли дві українські тенісистки.

Леся Цуренко зачохлила ракетку в першому колі. Вона поступилася представниці Румунії Сорані-Міхаелі Кирсті.

Поєдинок 1/32 фіналу муж 30-річною румункою та на рік старшою Цуренко тривав 1 годину та 23 хвилини. Кирстя здобула перемогу за два сети.

Сорана-Міхаела Кирстя – Леся Цуренко 2:0 (6:4, 6:4)

Також у першому колі поступилася Катаріна Завацька. Україна провела на корті з Жіл Белен Тайхманн зі Швейцарії трішки більше години та поступилася у двох партіях.

Катаріна Завацька – Жіл Белен Тайхманн 0:2 (1:6, 2:6)

У вівторок, 9 березня, виступ у Дубаї розпочне Еліна Світоліна. В 1/16 фіналу Еліна зустрінеться з росіянкою Свєтланою Кузнєцовою.

Відбулися вибори нового президента каталонської Барселони. Після підрахунку 100 відсотків голосів лічильна комісія оголосила переможцем Жоана Лапорту.

Він вважався фаворитом передвиборної гонки.

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Лапорта набрав 30 184 голоси або 54,28% від загальної кількості тих, хто проголосував. На другому місці опинився Віктор Фонт, за нього віддали голоси 16 679 осіб (29,99%). Третім став Антоні Фрейша – 4 769 голосів (8,58%).

Лапорта вже очолював клуб із 2003-го по 2010 роки. За цей час клуб чотири рази виграв Ла Лігу й два рази Лігу чемпіонів. У 2009 році Барселона виграла шість трофеїв за сезон.