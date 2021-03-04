Барселона розгромила Севілью та вийшла у фінал Кубка Короля: відео
У середу, 3 березня, Барселона зіграла з Севільєю у рамках 1/2 фіналу Кубку Іспанії. Каталонці у додаткові тайми зуміли вийти у фінал турніру.
Джерело:24 канал
Барселона – Севілья 3:0
Голи: Дембеле, 12, Піке, 90+4, Бретвейт, 95
Вилучення: Фернандо, 90+2, де Йонг, 103 (Севілья)
Нереалізований пенальті: Окампос, 73 (Севілья)
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Севілья підійшла з до кубкового матчу з комфортною перевагою у рахунку 0:2. Тож вже спочатку зустрічі каталонці побігли в атаку. Дембеле двічі пробивав вище воріт, але його третій постріл з дальньої відстані змінив нулі на табло – 1:0 воротар навіть не встиг зрозуміти, що діється.
У середині першого тайму Мессі накрутив у штрафному відразу декількох суперників та пробив, але його удар з лінії воріт виніс захисник Севільї.
Підопічні Рональда Кумана створювали чимало загрози біля воріт суперника. Дембеле виконав класну передачу на Альбу, а захисник у стилі карате у стрибку пробив у каркас воріт.
Вольова перемога
У середині другої 45-хвилинки гості здобули чудову нагоду зрівняти рахунок. Мінгуеса поклав на газон суперника – пенальті. До позначки підійшов Окампос – тер Штеген на місці.
Вже у доданий арбітром час Барселоні вдалось перевести матч у додаткові тайми. Грізманн підхопив м'яч після подачі з кутового, обіграв опікуна та подав у воротарський майданчик, де найкраще на другому поверсі зіграв Піке – 2:0. Доля путівки у фінал вирішувалась у додаткових таймах.
Не пройшло і п'яти хвилин, як господарі збільшили свою перевагу. Бретвейт відгукнувся на передачу з флангу та головою збільшив рахунок на табло – 3:0. Такий результат виводив Барселону у фіналу Кубка Короля.
Як не старались футболісти Севільї скоротити перевагу, але не вдалось. У підсумку – 3:0 перемога Барселони, яка дозволила каталонцям поборотись за трофей Іспанії.
- Свого суперника Барселона дізнається вже у четвер, 4 березня, у другому матчі 1/2 фіналу зійдуться Леванте та Атлетік. Перша зустріч цих команд завершилась із рахунком 1:1.
Барселона – Севілья відеоогляд
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