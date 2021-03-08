Це хтось перебрав дозу, – агент Реброва про перехід у ЦСКА
Російські ЗМІ повідомили, що український тренер Сергій Ребров відмовився очолити московський ЦСКА. Шандор Варга, агент Реброва, прокоментував інформацію про зацікавленість ЦСКА у кандидатурі Реброва.
Джерело:Sport24
Ця інформація – повна нісенітниця
Агент колишнього тренера київського Динамо заявив, що інформація про зацікавленість ЦСКА не відповідає дійсності.
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Ця інформація – повна нісенітниця. Я 25 років є його агентом і працюю над усіма його контрактами. Так що це хтось перебрав дозу, напевно. Він зараз втретє поспіль буде чемпіоном Угорщини, у "Ференцвароша" таке було в останній раз майже 100 років тому. Тому він щасливий, у нього є чинний контракт, і ніяких обговорень ні з яким іншим клубом у нас не було,
– заявив Варга.
- Ференцварош під керівництвом Реброва впевнено лідирує у чемпіонаті Угорщина. За 25 турів клуб набрав 58 очок, що на 13 більше, аніж у найближчого переслідувача.
Агент додав, що з ним ніхто не зв'язувався щодо Реброва. "А інших посередників у нього немає і не було останні 25 років", – зазначив Варга.
Таке могли сказати хіба що на зборах наркоманів
Також агент поставив під сумнів те, що робота в Росії завадить Реброву в Україні.
"Хто взагалі міг сказати, що робота в ЦСКА завадить йому на батьківщині? Нехай назвуть цю людину. Таке могли сказати хіба що на зборах наркоманів", – зауважив агент.
Що відомо про Реброва
- Першим клубом, у якому працював Ребров як тренер, було Динамо. Фахівець очолив киян наприкінці сезону-2013/2014.
- Ребров привів Динамо до двох поспіль перемог у чемпіонаті України. Також тренер двічі вигравав Кубок України та одного разу Суперкубок.
- Під його орудою Динамо вперше з 1999 року вийшло у плей-офф Ліги чемпіонів.
- У 2016 році Ребров очолив Аль-Ахлі та ледь не привів команду до чемпіонства. З 2018 року Ребров очолює Ференварош.
- На чолі "фраді" Ребров двічі став чемпіоном Угорщини та вперше з 1995 року вивів клуб у груповий етап Ліги чемпіонів.
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