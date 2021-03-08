Відбулися вибори нового президента Барселони. Після підрахунку 100 відсотків голосів лічильна комісія оголосила переможця: ним став Жоан Лапорта, який вважався спочатку головним фаворитом передвиборної гонки.

Лапорта набрав 30 184 голоси або 54,28% від загальної кількості тих, хто проголосував. На другому місці опинився Віктор Фонт, за нього віддали голоси 16 679 осіб (29,99%), а третім став Антоні Фрейша – 4 769 голосів (8,58%).

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Recta final del escrutinio



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Чому пішов колишній президент

У жовтні 2020 року Хосеп Бартомеу після висловлення йому недовіри з боку ради директорів подав у відставку з поста президента Барселони, на якому знаходився з 2014 року.

Причиною невдоволення роботою Бартомеу стали незадовільні спортивні результати футбольної команди, фінансові проблеми та конфлікт із лідером команди Ліонелем Мессі, який ледь не призвів до трансферу аргентинця.

Що відомо про Жоана Лапорта

Лапорта вже очолював клуб із 2003-го по 2010 роки. За цей час клуб чотири рази виграв Лі Лігу й два рази Лігу Чемпіонів. У 2009 році Барселона виграла шість трофеєв за сезон.