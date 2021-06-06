Форма збірної України представлена в трьох варіантах – жовтому, синьому та білому. на кожній формі спереду є контур України, а позаду над прізвищем гравця напис "Слава Україні!". Ще один напив "Героям слава!" розміщений на звороті форми.

Детальніше З картою Криму: збірна України представила нову форму на Євро-2020 – фото

Розміщення контуру України викликало хвилю негативу серед росіян. Особливо політиків. Депутат Дмитро Свіщєв вимагає в УЄФА її заборонити. Почесний президент російського футбольного союзу Віталій Колосков заявляє про порушення регламенту. Правда це саме він говорив і у 2018 році, коли вперше на форму збірної України було нанесено гасло "Слава Україні!".

"Перш за все, хотілося б порадити цим "експертам" краще зайнятися допінговими скандалами, через які збірним Росії заборонено виступати на найбільших міжнародних змаганнях під своїм прапором і без гімну. А їх нахабні вимоги щодо контурів кордонів України на нашій ігровій формі взагалі не витримують критики. Адже це ж саме росіяни окупували нашу територію, а тепер ще сміють щось коментувати та рекомендувати", – заявив Мирон Маркевич.

Він підтримав ідею того, що контур України на формі футболістів буде надавати їм сил, адже вони будуть розуміти, що змагаються за всю Україну – від Севастополя до Києва, і від Луганська та Донецька до Ужгорода.