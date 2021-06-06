Переможцем гонки вдруге поспіль став українець Марк Падун. Він переміг з перевагою в 1 хвилину 36 секунд. Днем раніше українець переміг на 7 етапі гонки.

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Українець переміг у гірській кваліфікації

Марк Падун став першим в гірській класифікації. Перед стартом змагання Падун перебував на третьому місці в класифікації.

У спробі заробити очки на гірських ділянках Марк пішов у відрив дня разом з 18 іншими велосипедистами. Падун набрав найбільшу кількість очок і отримав майку кращого гірського гонщика.

Довідка. Класифікація вважається окремим заліком серед гонщиків, які найкраще себе проявляють на гірських ділянках.

Це перша подібна перемога для українського велоспорту на змаганнях такого рівня.