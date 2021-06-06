Поул-позишн на гран-прі Азербайджану неочікувано виграв Шарль Леклер. Це його другий поспіль поул (попередній був у Монако). Але фінішувати на подіумі пілоту Ferrari не вдалося.

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Боротьбу за лідерство вели два гонщики – Льюїс Хемілтон з Mercedes та Макс Ферстаппен з Red Bull. Хемілтон вийшов в лідери вже на другому колі, а Ферстаппен обійшов Леклера вже до шостого кола. Поруч був ще один пілот "червоних биків" Серхіо Перес. Натомість інший пілот Mercedes Валттері Боттас був далеко позаду.

Та в Хемілтона в цій гонці були дві фатальні помилки. Перша сталася, коли він відправився на піт-стоп. Однак не зумів швидко виїхати, і пропустив попереду себе обох пілотів Red Bull. А всі спроби обігнати суперників на міській трасі в Баку успіху не мали.

Саме Ферстаппен їхав першим. І очікувалося, що він здобуде перемогу, відірвавшись від Хемілтона в турнірній таблиці. та за 15 кіл до фінішу на трасі сталася перша значна аварія – на прямій лопнуло ліве заднє колесо в Ленса Стролла. Його болід кинуло на відбійник. Тому на трасу виїхав автомобіль безпеки.



Аварія Ленса Стролла / Фото F1

Та значно більша аварія сталася за три кола до фінішу. Цього разу те ж ліве заднє колесо лопнуло на автомобілі Ферстаппена, який їхав першим. Пілот був просто розлючений цим випадком. А до Pirelli, яка постачає шини для команд – виникли питання.



Ферстаппен був розлючений через аварію / Фото F1

Цього разу гонку зупинили. І оголосили перерву для проведення рестарту з місця. Першим мав стартувати Перес, а Хемілтон за ним. Варто відзначити, що третім був Себастьян Феттель з Aston Martin.

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Боротьба після рестарту велася між Пересом та Хемілтоном. І пілот Mercedes допустив фатальну помилку, перетормозивши у першому повороті, і вилетів з траси. Перес же втримав лідерство, Феттель піднявся на друге місце. А боротьбу за третє місце у Леклера виграв П'єр Гаслі з AlphaTauri.



Хемілтон помилився у повороті незадовго до фінішу / Фото F1

Хемілтон же зумів фінішувати на 15-й позиції. Його партнер Боттас – 12-им. Між ними розмістилися гонщики з Haas. Тож Mercedes не набрав жодного очка в цій гонці, а Ферстаппен зберіг за собою перше місце. Його відрив від Хемілтона і далі 4 очки.

Щодо тих, хто дістався фінішу, то варто відзначити Кімі Райкконена, який десятий. також варто відзначити Феттеля, який друге гран-прі поспіль фінішує в очковій зоні. І вперше після гран-прі Туреччини в минулому сезоні – на подіумі.



Результати гран-прі Азербайджану / Ілюстрація F1