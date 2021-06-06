Збірна Канади вкрай невдало розпочала виступ на чемпіонаті світу. Канадці програли три стартові поєдинки на груповому етапі. Та згодом тричі виграли. Але у плей-офф вийшли лише за додатковими показниками, випередивши Казахстан.

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Вже в чвертьфіналі канадці обіграли команду олімпійського комітету Росії. При цьому на цей матч росіяни змогли виставити своїх гравців, які виступають в НХЛ. Але основний час закінчився внічию, а в овертаймі вдалося закинути шайбу вже на 02:12.

У півфіналі канадці без особливих проблем обіграли збірну США. І вийшли у фінал, де на них очікували чи не головні фаворити змагань – фіни.

Команди між собою грали на груповому етапі. І тоді матч закінчився внічию 2:2. А вже в овертаймі перемогли фіни. І ці команди між собою грали у фіналі попереднього чемпіонату світу. Тоді теж перемогли фіни. Цього разу канадці взяли реванш.

Хоча фіни першими відкрили рахунок у матчі – Руохомаа вдало пробив після пасу партнера.

Та в другому періоді канадці зрівняли рахунок – Комтуа вдало скористався грою в більшості. Згодом Хендрік забив ще одну шайбу канадців, але її не зарахували після коуч-челенджа.

У третьому періоді фіни знову вийшли вперед – відзначився Ліндблом. Та канадці знову зрівняли – цього разу шайба Хенріка була забита згідно з правилами. І знову канадці реалізували більшість.

Оскільки основний час закінчився внічию, на команди очікував овертайм. Але грали його вони три на три і по голкіперу. Це зроблено для того, щоб не затягувати гру. І тут успіх був на стороні канадців – гол Пола приніс команді перемогу та чемпіонське звання.

Фінляндія – Канада 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Збірна Канади 27-й раз в історії стала чемпіоном світу. Востаннє канадці перемагали на турнірі у 2016 році.

Відеоогляд матчу Фінляндія – Канада