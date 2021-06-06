Україні треба було перемагати Словаччину, щоб виходити у фінал чотирьох Золотої Євроліги. При цьому що перший матч між командами закінчився на користь України з рахунком 3:2. А обидва матчі збірній Болгарії команди програли з однаковим рахунком 3:0.

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У другому матчі між збірними українкам вдалося виграти першу партію з рахунком 25:23. У другому на паркеті точилася напружена боротьба. І виграти її вдалося словачкам з рахунком 30:28.

Після цього українки вже не мали сил на спротив суперницям – поразка 25:14 та 25:13.

Словаччина – Україна 3:1 (23:25, 30:28, 25:14, 25:13)

Завдяки цій перемозі Словаччина набрала чотири очки й обійшла Україну у турнірній таблиці, піднявшись на друге місце. Українки в групі фінішували третіми. І не змогли вийти у фінал чотирьох Золотої Євроліги.