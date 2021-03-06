Як Юлія Джима виграла "срібло" на етапі Кубка світу: з'явилося відео
Українка Юлія Джима стала другою у спринтерській гонці на етапі Кубка світу з біатлону. Українка пройшла гонку без промахів і відстала від переможниці Тирил Екхофф на 9 секунд.
Джерело:24 канал
Джима стартувала під 26-м стартовим номером у першій групі. Таким чином вона знала результати більшості лідерів перегонів. Після двох вогневих рубежів вона вийшла лідером, однак поступилася з швидкості норвежці Екхофф, яка має в пасиві один промах.
Хід гонки Джима здобула "срібло" спринту з біатлону у Нове-Мєсто, перемогла нестримна Екхофф
Відео "срібного" виступу Юлії Джими (дивіться з 27 секунди)
Що відомо про виступи Джими
- Для Джими друге місце у спринті – найкращий показник в історії виступів на етапах Кубка світу з біатлону.
- У січні Юлія принесла Україні першу медаль у сезоні-2020/2021 – "срібло" в Антхольці. До цього найкращим виступом українців у цьому сезоні було шосте місце Дмитра Підручного у спринті.
- У загальному заліку Кубка світу Юлія Джима йде 20-ю (312 очок).
Досягнення Юлії Джими / Інфографіка Спорт 24
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