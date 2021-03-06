Усі українські представниці у стрибках у висоту поборються за медалі чемпіонату Європи з легкої атлетики. Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко без проблем вийшли у фінальну стадію, а от Юлії Левченко прийшлось прикласти максимум зусиль.

У п'ятницю, 5 березня, українські стрибунки у висоту вперше вийшли у сектор на чемпіонаті Європи у польському Торуні.

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Вдала кваліфікація

У вечірній програмі у кваліфікації боролись відразу три українки – Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

За регламентом змагань для того, щоб відібратись у фінал турніру необхідно було підкорити планку на висоті 1.94 метра або потрапити у топ-8 найкращих. Із 17 легкоатлеток лише вісьмом вдалось вийти у фінальний етап. Всі стрибунки взяли планку на висоті 1.91. Однак проблеми виникли майже в усіх.

Лише Магучіх, Геращенко та італійка Алесія Трост упоралися з першої спроби із цією планкою. Іншим спортсменкам це вдалося не одразу. У цей список увійшла і Левченко, яка лише з третього стрибка підкорила 1.91.

Магучіх – лідерка світового рейтингу у стрибках у висоту. Найкращий результат сезону українки є 2.06 метри – один із найкращих стрибків у висоту в історії на змаганнях у приміщенні.

Хто вийшов у фінал зі стрибків у висоту

Ірина Геращенко (Україна) Ярослава Магучіх (Україна) Алесія Трост (Італія) Даніела Станчу (Румунія) Марія Вуковіч (Чорногорія) Елла Юнніла (Фінляндія) Юлія Левченко (Україна) Емілі Бортвік (Велика Британія)

Фінал чемпіонату Європи зі стрибків у висоту відбудеться 7 березня о 18:20.