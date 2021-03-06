У суботу, 6 березня, парний матч відкрив другий ігровий день Кубку Девіса у протистоянні України та Ізраїля. На цей матч були заявлені Сергій Стаховський і Денис Молчанов.

На жаль, українці програли Йонатану Ерліху і Даніелю Цукерману – 4:6, 6:4, 3:6. Таким чином, рахунок в матчі став 2:1 на користь Ізраїлю. Дивіться також Цуренко без проблем розбила Буксу у першому колі в ОАЕ Україна – Ізраїль 1:2 Днем раніше, 5 березня, відбулися два матчі протистояння Україна – Ізраїль. Ілля Марченко здобув перемогу над Даніелем Цукерманом, а Сергій Стаховський поступився Едану Лешему. Розклад матчів другого ігрового дня Сергій Стаховський/Денис Молчанов – Йонатан Ерліх/Даніель Цукерман 4:6, 6:4, 3:6

Ілля Марченко – Едан Лешем

Сергій Стаховський – Даніель Цукерман