У Динамо повернеться іноземний футболіст
Київське Динамо отримає поповнення складу перед другою половиною сезону-2020/2021. У Київ з оренди повернеться Мохаммед Кадірі.
Росіяни вирішили повернути Кадірі
Що відомо про Кадірі?
Кадірі став гравцем Динамо влітку 2019 року. Ганець переїхав у Київ з австрійської Аустрії як вільний агент.
Та стати основним гравцем Динамо Кадірі не вдалося. За київський клуб він провів всього 16 матчів. Динамо вирішило віддати його в оренду в Арсенал.
Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює Кадірі у 1,5 мільйона євро. Кадірі ніколи не виступав за збірну Гани. Його контракт з Динамо чинний до 30 червня 2023 року.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter