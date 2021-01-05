Київське Динамо отримає поповнення складу перед другою половиною сезону-2020/2021. У Київ з оренди повернеться Мохаммед Кадірі.

Росіяни вирішили повернути Кадірі

Як повідомляє "Спорт-Экспресс", Кадірі достроково повернеться у Динамо з оренди в тульському Арсеналі. До речі Рома втрутиться у боротьбу за потенційного новачка Динамо Російський клуб використовував опцію в угоді, яка дозволила перервати оренду взимку. Оренда Кадірі була розрахована до кінця сезону 2020/21. 24-річний ганець забив 2 голи у 13 матчах за Арсенал.

Що відомо про Кадірі?

Кадірі став гравцем Динамо влітку 2019 року. Ганець переїхав у Київ з австрійської Аустрії як вільний агент.

Та стати основним гравцем Динамо Кадірі не вдалося. За київський клуб він провів всього 16 матчів. Динамо вирішило віддати його в оренду в Арсенал.

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює Кадірі у 1,5 мільйона євро. Кадірі ніколи не виступав за збірну Гани. Його контракт з Динамо чинний до 30 червня 2023 року.