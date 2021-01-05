Головний тренер Динамо Мірча Луческу залишився без свого асистента Дієго Лонго. Італієць вирішив розірвати контракт, хоча в нього була угода ще на 2,5 роки.

Інформацію про розірвання угоди з Динамо Дієго Лонго підтвердив в коментарі Football.ua.

До теми УЄФА включило Забарного та Трубіна у топ-50 талановитих футболістів світу

За його словами, причиною стало те, що він перебував у Києві без своєї сім'ї, яка залишилася в Італії. Сам тренер весь час проводив на базі в Києві.

"Я хотів, щоб моя сім'я переїхала зі мною до Києва. Скрізь, де я працював, вони були зі мною. Але навіть якби вони переїхали до Києва, я б все одно їх не бачив. Я проводив весь час на тренувальній базі. Я приїжджав на базу о 12 дня і їхав пізно ввечері. З огляду на матчі в Лізі чемпіонів і чемпіонаті, у мене були вільні лише дві години два дні в тиждень. Наш графік був дуже жорсткий і щільний", – розповів Дієго Лонго.

За словами Лонго, про своє рішення він спочатку попередив Луческу. Тренер був засмучений таким рішенням, але погодився.

Важливо! Станом на 5 січня Дієго Лонго значиться серед асистентів Луческу на сайті Динамо

В Динамо Дієго Лонго був асистентом Мірчі Луческу, виконував обов'язки тренера з фізпідготовки, а також відповідав за вирішення проблем футболістів з м'язовими ушкодженнями.