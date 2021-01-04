Після поразки в недавньому матчі АПЛ від Манчестер Сіті (1:3) Челсі почав шукати альтернативу своєму головному наставнику Френку Лемпарду.

Власник Челсі Роман Абрамович високо цінує здатності Шевченко. Про це повідомляє Le 10 Sport.

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Абрамович вражений тренерським прогресом українського фахівця, який не дивлячись на свій дебют в якості головного тренера, зміг відразу ж вивести національну команду на Євро-2020.

При цьому у Лемпарда є шанс залишитися на своєму посту до кінця сезону, якщо клуб найближчим часом зможе вибратися з ігрової кризи. У той же час, у наставника Челсі зараз погані відносини з багатьма гравцями команди.

Кар'єра Шевченка в Челсі

Шевченко виступав за Челсі в 2006-08 роках і продовжує підтримувати тісний зв'язок з лондонським клубом – сім'я тренера періодично живе в Лондоні, а 14-річний син Крістіан грає за одну з дитячих команд Челсі.