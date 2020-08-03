Суркіс готовий продати "Динамо"
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що готовий продати клуб, якщо надійде хороша пропозиція. Діти не хочуть продовжувати справу батька.
Суркіс відверто розповів це у коментарі телеканалу 112.
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Немає охочих
За його словами, у футбол брати Суркіси прийшли ще у далеко 1996 році, але з того часу не було жодної пропозиції про купівлю київського клубу.
Усі говорять, що треба продати. Я готовий, але немає охочих,
– заявив Суркіс.
Ігор Суркіс додав, що його доньки не хочуть в майбутньому керувати "Динамо".
Він також підкреслив, що для нього головне – результат команди, а гроші приблизно на десятому місці. Він великий фанат футболу, тому не покидає клуб.
З 1998/02 роки Суркіс був віцепрезидентом київського "Динамо", а з 2002 року став президентом киян.
Разом з братом Григорієм входить до 50 найбагатших українців.