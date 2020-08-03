Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що готовий продати клуб, якщо надійде хороша пропозиція. Діти не хочуть продовжувати справу батька.

Суркіс відверто розповів це у коментарі телеканалу 112.

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Немає охочих

За його словами, у футбол брати Суркіси прийшли ще у далеко 1996 році, але з того часу не було жодної пропозиції про купівлю київського клубу.

Усі говорять, що треба продати. Я готовий, але немає охочих,

– заявив Суркіс.

Ігор Суркіс додав, що його доньки не хочуть в майбутньому керувати "Динамо".

Він також підкреслив, що для нього головне – результат команди, а гроші приблизно на десятому місці. Він великий фанат футболу, тому не покидає клуб.

З 1998/02 роки Суркіс був віцепрезидентом київського "Динамо", а з 2002 року став президентом киян.

Разом з братом Григорієм входить до 50 найбагатших українців.