"Динамо" в цей четвер, 6 серпня зіграє перший контрольний матч у рамках підготовки до нового сезону.

Суперником киян в цьому спарингу буде представник Другої ліги – рівненський "Верес". Сам поєдинок пройде на одному з полів клубної бази "Динамо" в Конча-Заспі, повідомляє dynamo.kiev.ua.

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Також Telegram-канал "Динамо Київ Inside" інформує, що у команди Мірчі Луческу заплановані ще три спаринги.

"Крім "Вереса", досягнута домовленість про проведення спарингів з "Десною", "Колосом" і "Олімпіком". Місце проведення залишається незмінним – НТБ "Конча-Заспа", – йдеться в повідомленні.

Перший матч під керівництвом Луческу

3 серпня "Динамо" провело двосторонній матч під керівництво нового наставника команди Мірчі Луческу.

Тренерський штаб "Динамо" поділив гравців на дві команди, як грали в манишках зеленого та помаранчевого кольорів. Команди зіграли три тайми по 30 хвилин кожен.