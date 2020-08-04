Українські футбольні чиновники отримують чималі суми за свою роботу. Зарплатну відомість працівників Української асоціації футболу опублікували в мережі.

Зарплатну відомість з 1 січня до 31 березня 2020 року опублікував журналіст Костянтин Андріюк. Однак там немає даних про зарплату, яку отримав президент УАФ Андрій Павелко.

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Найбільше ж отримав Мирон Маркевич. Голова комітету національних збірних команд щомісяця отримував понад 707 тисяч гривень. Голова комітету з етики та чесної гри Франческо Баранка за цей період щомісяця отримував понад 513 тисяч гривень. Перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко – 432 тисячі гривень. Голова комітету арбітрів Лучано Лучі – 411 тисяч гривень.

Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький в місяць отримує 327 тисяч гривень.

Відзначимо, що Олег Протасов, як голова комітету професіонального футболу, отримав по 323 тисячі гривень щомісяця. Водночас співголова цього комітету Ігор Бєланов – 153 тисячі гривень. Олег Блохін значиться співголовою ради стратегічного розвитку професіонального футболу. За це він отримує 115 тисяч гривень.

"Неймовірно радий за Блохіна і Бєланова! Зважаючи на те, що обоє в тому будинку футболу з’являються раз на рік на якісь церемонії, то це неймовірно вдала монетизація їхніх Золотих М’ячів", – відзначив Костянтин Андріюк.

Також зарплату понад сто тисяч гривень отримує в УАФ один з керівників управління забезпечення діяльності Асоціації Дмитро Пелін. В решти працівників суми дещо нижчі.



Зарплатна відомість працівників УАФ