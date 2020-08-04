Легендарний іспанський воротар Ікер Касільяс оголосив про закінчення кар'єри. У 2019 році він переніс інфаркт, але після цього відновив кар'єру.

Про рішення закінчити кар'єру футболіста Ікер Касяльяс сповістив на своїй сторінці в твіттері.

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"Важливий шлях, який ти проходиш, і люди, які тебе оточують, а не результат, до якого ти приходиш. Тому що шлях супроводжується роботою і зусиллями. Думаю, я можу сказати, без будь-яких сумнівів, що про мій шлях та досягнення в кар'єрі можна тільки мріяти", – написав Касільяс.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

Що відомо про Ікера Касільяса

Ікер Касільяс є вихованцем мадридського "Реалу". За основну команду він почав виступати з 1999 року.

З "Реалом" він 5 разів вигравав чемпіонат Іспанії, а ще чотири – Лігу чемпіонів. Загалом зіграв у 510 матчах за команду.

Зі збірною Іспанії він двічі вигравав чемпіонат Європи (у 2008 та 2012 роках), а у 2010 році став чемпіоном світу.

La semana va de #recuerdos...

En Kiev, un día como hoy, hace 8 años levantando la EURO 2012 pic.twitter.com/gtn6EWDKUv — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 1, 2020