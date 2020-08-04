Ікер Касільяс оголосив про закінчення кар'єри
Легендарний іспанський воротар Ікер Касільяс оголосив про закінчення кар'єри. У 2019 році він переніс інфаркт, але після цього відновив кар'єру.
Про рішення закінчити кар'єру футболіста Ікер Касяльяс сповістив на своїй сторінці в твіттері.
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"Важливий шлях, який ти проходиш, і люди, які тебе оточують, а не результат, до якого ти приходиш. Тому що шлях супроводжується роботою і зусиллями. Думаю, я можу сказати, без будь-яких сумнівів, що про мій шлях та досягнення в кар'єрі можна тільки мріяти", – написав Касільяс.
Що відомо про Ікера Касільяса
- Ікер Касільяс є вихованцем мадридського "Реалу". За основну команду він почав виступати з 1999 року.
- З "Реалом" він 5 разів вигравав чемпіонат Іспанії, а ще чотири – Лігу чемпіонів. Загалом зіграв у 510 матчах за команду.
- Зі збірною Іспанії він двічі вигравав чемпіонат Європи (у 2008 та 2012 роках), а у 2010 році став чемпіоном світу.
- У 2015 році він перебрався до португальського "Порту".
- У травні 2019 року під час тренування в Ікера Касільяса стався серцевий напад. Його госпіталізували. Після цього в "Порту" заявили про закінчення кар'єри гравця. І те, що Касільяс увійде в тренерський штаб.
- Однак вже в липні 2019 року Касільяс повернувся до клубу. Однак до тренувань він приступив лише в жовтні 2019 року. Та жодного матчу з цього часу не зіграв.
- 4 серпня 2020 року Ікер Касільяс оголосив про закінчення кар'єри.