Україна залишилася без провідної спортсменки на Олімпіаді-2020. Наталія Кроль (Прищепа) дискваліфікована через вживання допінгу.

Рішення про дискваліфікацію Наталії Кроль ухвалило Athletics Integrity Unit, повідомляє Федерація легкої атлетики України.

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Дискваліфікували Наталію Кроль на 20 місяців – з 16 січня 2020 року до 15 вересня 2021 року. Таким чином спортсменка пропустить Олімпійські ігри, які заплановані на серпень 2021 року.

Окрім того, анульовано всі результати Наталії Кроль, починаючи з 16 січня 2020 року, включаючи конфіскацію будь-яких титулів, нагород, медалей, балів та призових і грошових винагород.

Спортсменка погодилася з покаранням за порушення антидопінгових правил і відмовилася від права на заслуховування у Дисциплінарному трибуналі.

За що дискваліфікували Наталію Кроль

Українська легкоатлетка Наталія Кроль (до цього виступала під прізвищем Прищепа) спеціалізується в бігу на 800 метрів. В лютому вона здала позитивну допінг-пробу. В крові українки знайшли заборонену речовину гідрохлортіазид. Від 23 лютого її відсторонили від усіх змагань до остаточного рішення.

Наталія Кроль – чемпіонка Європи в бігу на 800 метрів (2016 та 2018 років), чемпіонка II Європейських ігор (2019 року) у командній першості.

На Олімпійських іграх у 2016 році посіла 14-у сходинку в бігу на 800 метрів.