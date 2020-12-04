Український півзахисник Руслан Маліновський одужав від коронавірусу. Гравець покинув самоізоляцію, куди був відправлений після позитивного тесту на COVID-19.

Коронавірус у Руслана Маліновського був виявлений у розташуванні збірної України у Швейцарії. Після спалаху інфекції, команду помістили на карантин.

До теми Дружина Маліновського розповіла про серйозні симптоми COVID-19 у футболіста

Маліновський же відправився до Італії, де був змушений перебувати в самоізоляції. Все через те, щоб не наражати свою дружину Роксану та доньку Олівію.

Через 14 днів, які Маліновський пробув на самоізоляції, він зміг повернутися додому. Фотографію Руслана в сімейному колі виклала його дружина Роксана в сторіс інстаграм.

"Вдома" – підписала вона святкову фотографію з Русланом.

Згодом вона ще виклала коротке відео, на якому Руслан бавиться із донькою. "Ми ніби відродилися із пекла. Нові відчуття, за місяць розлуки ми по новому дивимося на життя", – підписала вона відео.