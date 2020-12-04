Непереможні боксери Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик – головні претенденти на бій з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа. Британець Ф'юрі або українець Усик стане суперником Джошуа у 2021 році, якщо той 12 грудня переможе Кубрата Пулєва.

Джошуа вже встиг підписати контракт на два поєдинки з Ф'юрі. Та на заваді бою став 33-річний Усик, який є претендентом на титул WBO, що належить Джошуа.

До речі Джошуа натякнув на бій з Усиком у 2021 році

Вони небезпечні

Порівнюючи Усика та Ф'юрі, Джошуа зазначив, що стилі боксерів помітно відрізняються. Про це повідомляє fightnews.info.

Чи є Усик більш складним суперником, ніж Ф'юрі? Це хороше запитання. Вони помітно відрізняються в плані статури і технічних можливостей. Але вони обидва несуть велику загрозу,

– сказав Ентоні.

Олімпійський чемпіон 2012 року вважає, що всі його суперники виходять у ринг, щоб зруйнувати його план. На думку Ентоні, вони не прагнуть показати свої сильні сторони.

"На мою думку, і Усик, і Ф'юрі – це велика загроза. Я не можу сказати, хто кращий, але вони однозначно небезпечні", – резюмував британець.

Чи зустрінеться Усик з Джошуа