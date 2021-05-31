Барселона повісила цінник на Агуеро

Аргентинець офіційно підписав з каталонцями контракт терміном на два роки – до літа 2023-го. Контракт набуде чинності 1 липня.

До слова Маліновський не продається, – президент Аталанти

В угоді Агуеро з Барселоною прописана сума відступних у розмірі 100 мільйонів євро.

Агуеро покидає Манчестер Сіті на правах вільного агента після 10 років в англійському клубі.