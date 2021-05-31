Богдан Гоза виступає у ваговій категорії до 109 кілограмів. У ривку українець взяв вагу у 189 кілограмів. І встановив рекорд серед юніорів.

Нагадаємо Українка Каміла Конотоп з рекордом стала чемпіонкою світу з важкої атлетики

Для порівняння: світовий рекорд серед дорослих у ваговій категорії до 109 кілограмів належить китайцю Ян Чже – 200 кілограмів. І він його встановив 21 квітня 2021 року.

Гоза мав три спроби у ривку. Спочатку він підняв 181 кілограм. Натомість вага у 187 кілограмів йому не піддалася. У третій спробі він вирішив підіймати 189 кілограмів. І йому це вдалося. Саме цей показний тепер є світовим рекордом серед юніорів. І він приніс золоту медаль Богдану Гозі.

Далі був поштовх. Головним суперником українця був болгарин Хрітсто Дімітров, який у попередній вправі виборов срібло з вагою у 187 кілограмів. Цього разу боротьбу виграв Дімітров – 216 кілограмів. Гоза зумів взяти лише 213 кілограмів, здобувши срібну медаль.

І саме один кілограм став вирішальним у визначенні чемпіона. У двоборстві сума Дімітрова склала 403 кілограми, у той час як Гоза загалом підняв 402 кілограми. Тож тут українець теж здобув лише срібну нагороду.