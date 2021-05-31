Влітку 2021 року в Пятова закінчувався контракт із Шахтарем. І голкіпер роздумував над тим, чи продовжувати угоду з клубом. Адже в цьому сезоні він втратив місце основного воротаря в команді, програвши конкуренцію за місце в старті Анатолію Трубіну.
Оце так Пятов не зіграв в останньому матчі Шахтаря через інцидент з холодильником
Та вже з Пятов вирішив залишитися в Шахтарі. І підписав з клубом нову угоду на два роки – до кінця сезону-2022/2023.
Варто відзначити, що Андрій Пятов в Шахтарі:
- найдосвідченіший футболіст у складі – він виступає за команду від літа 2007 року, провівши уже 14 сезонів за "гірників"
- разом із Шахтарем став володарем 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонств, 8 Кубків і 7 Суперкубків України;
- з 468 матчами входить до топ-3 гвардійців клубу;
- 213 офіційних ігор, у яких він залишив ворота "гірників" без пропущених голів.