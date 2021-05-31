Раніше повідомлялося, що рішення Цитаішвілі виступати за збірну Грузії пов'язане з сімейними обставинами. Це було бажання покійного дідуся півзахисника, про який гравець дізнався на похоронах від родичів.
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Георгій Цитаішвілі отримав громадянство Грузії / Фото: Федерація футболу Грузії
Кар'єра Цитаішвілі у цьому сезоні
- 20-річний вінгер відіграв у цьому сезоні 8 матчів, у яких відзначився одним голом. Другу частину сезону футболіст провів в оренді у полтавській Ворсклі, за яку зіграв 4 поєдинки. Значну частину сезону Гіо пропустив через перелом ноги. Команда з Полтави за підсумками сезону посіла 5 місце в УПЛ.
- Орендна угода з полтавським клубом спливає 20 червня 2021 року. Не виключено, що після відпустки на Цитаішвілі чекатиме новий вояж в оренду.