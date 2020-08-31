Київське "Динамо" розпочне виступ у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Суперником киян став нідерландський клуб АЗ Алкмар. Детальніше про АЗ – читайте у матеріалі Спорт 24.

"Динамо" і АЗ зустрінуться втретє у своїй історії, пише 24 канал. Попередня зустріч команд відбулася на груповому етапі Ліги Європи сезону 2010/2011. Тоді матч у Нідерландах завершився перемогою киян з рахунком 2:1. Гра у Києві також була на користь "Динамо" – 2:0.

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АЗ: паспорт клубу

Прізвиська: "сирні фермери", "червоно-білі"

Заснування: 1967 рік

Президент: Рене Неліссен

Головний тренер: Арне Слот

Рейтинг: 83-е місце УЄФА

Попередній сезон

Суперником "Динамо" цілком міг стати "Аякс", який у 2018 році вибив киян з плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Виною тому – все та ж пандемія COVID-19.

Нідерланди поспішили достроково завершити чемпіонат, як Франція та Бельгія. Якщо французи та бельгійці визначили чемпіона, то в Нідерландах відмовилися вручати трофей.

До зупинки Ередивізії було зіграно 25 турів, в яких "Аякс" та АЗ набрали по 56 очок. Втім, амстердамці випереджали суперника за додатковими показниками.

Таким чином, "Аякс" залишився на першому місці та потрапив у груповий етап Ліги чемпіонів напряму. Натомість АЗ доводиться проходити кваліфікацію.

Досягнення клубу

Успіх супроводжував клубу протягом 70-х і 80-х років. У 1978-му році АЗ завоював свій перший трофей – Кубок Нідерландів. У 1981-му році команді вдалося зробити "золотий дубль". Тоді ж у 1981-му році в АЗ почалася європейська історія – "червоно-білим" вдалося дійти до фіналу Кубка УЄФА, в якому команда у двоматчевому протистоянні поступилася англійському "Іпсвічу".

90-ті стали важкими роками в історії клубу. Упавши в перший дивізіон, АЗ двічі ставав його чемпіоном (у 1996-му і 1998-му роках). Повернення АЗ в еліту нідерландського футболу в кінці 90-х років ознаменувало епоху відродження клубу. Це відбулося багато в чому завдяки новому власнику команди – бізнесменові Дірку Схерінгу.

У кінці 2002-го року на пост головного тренера був запрошений нідерландський фахівець з амстердамського "Аякса" – Ко Адріансе, якому вдалося повернути команду на вершину. У сезоні 2004/05 років команда посіла 3-е місце у вищому дивізіоні, а також дісталася до півфіналу Кубка УЄФА, вибивши на шляху донецький "Шахтар".

У 2005 році Адріансе покинув Нідерланди, ставши головним тренером "Порту", ​​а на його місце прийшов легендарний Луї ван Гал. У першому ж сезоні 2005/06 років під його керівництвом АЗ зайняв друге місце в турнірній таблиці.

У наступному сезоні "червоно-білі" знову зайняли третє місце, однак через рік алкмарці несподівано виявився на 11-й позиції в турнірній таблиці. Але вже в сезоні 2008/09 року АЗ вдруге у своїй історії завоював золото національної першості.

Деталі стартового складу

В АЗ дуже молодий склад, що притаманно нідерландським клубам. Середній вік команди складає 23,6 року. Середній вік "Динамо" – 24,7.

Разом з тим, АЗ має і дорожчий стартовий склад. За даними Transfermarkt, вартість нідерландців складає 117 мільйонів євро. Склад "Динамо" оцінюється у 82 мільйони євро.

Найдорожчими гравцями АЗ є відразу два атакувальні футболісти. 21-річний Келвін Стенгс та на два роки молодший Майрон Боаду оцінюються у 18 мільйонів євро.

У "Динамо" найдорожчий Віктор Циганков – 16 мільйонів євро.

АЗ та Україна

Торік АЗ вже зустрічався з представником України. У третьому раунді кваліфікації Ліги Європи нідерландці перемогли "Маріуполь". АЗ у повторній грі переміг "азовців" з рахунком 4:0.

АЗ – Маріуполь відеоогляд матчу