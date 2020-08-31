Український тренер Юрій Вернидуб несподівано покинув тренерський місток білоруського клубу "Шахтар" Солігорський. Вернидуб прийняв рішення подати у відставку зі свого поста за власним бажанням.

Як повідомляє сайт "Шахтаря", Юрій Вернидуб прийняв рішення подати у відставку у зв'язку з сімейними обставинами.

Дивіться також: Українці Петряк та Харатін забили дебютні голи в Угорщині: відео

Разом з Вернидубом "Шахтар" залишають і його помічники: Дмитро Кара-Мустафа, Олександр Ногін, Ігор Фокін та Валерій Михайленко.

Білоруський клуб вже розпочав пошуки нового головного тренера.

Юрий Вернидуб покинул «Шахтер»

⠀

Главный тренер нашей команды Юрий Вернидуб принял решение подать в отставку со своего поста по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами. Клуб удовлетворил запрос тренера и приступил к поиску нового наставника. pic.twitter.com/u10DPPQR5u — ФК Шахтер Солигорск (@fcshakhterby) August 31, 2020

Що відомо про Вернидуба у "Шахтарі"?

54-річний тренер очолив білоруський клуб 10 листопада 2019 року. Контракт екстренер "Зорі" підписав до кінця 2022 року.

Після 22 турів чемпіонату Білорусі сезону-2020 "Шахтар" на чолі з Вернибудом очолював турнірну таблицю. Команда набрала 43 очки.

Натомість "Шахтар" вилетів з Ліги Європи. У першому кваліфікаційному раунді білоруси програли "Сфинтулу" (Молдова).

Кар'єра Вернидуба тренера

Раніше український наставник працював у луганській "Зорі", яку у сезоні 2013/14 вивів у Лігу Європи, а у сезоні 2015/16 клуб дійшов до фіналу Кубка України, де програв лише донецькому "Шахтарю" (0:2).

Вернидуб тренував команду з Луганська вісім сезонів. У 2017 році привів "Зорю" до першої в історії бронзи в УПЛ.

Першим клубом Вернидуба у тренерській кар'єрі став запорізький "Металург". Спершу він працював помічником у тренерському штабі, а потім став виконувачем обов'язків головного тренера.