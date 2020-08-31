Вернидуб покинув "Шахтар" Солігорськ
Український тренер Юрій Вернидуб несподівано покинув тренерський місток білоруського клубу "Шахтар" Солігорський. Вернидуб прийняв рішення подати у відставку зі свого поста за власним бажанням.
Як повідомляє сайт "Шахтаря", Юрій Вернидуб прийняв рішення подати у відставку у зв'язку з сімейними обставинами.
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Разом з Вернидубом "Шахтар" залишають і його помічники: Дмитро Кара-Мустафа, Олександр Ногін, Ігор Фокін та Валерій Михайленко.
Білоруський клуб вже розпочав пошуки нового головного тренера.
Що відомо про Вернидуба у "Шахтарі"?
54-річний тренер очолив білоруський клуб 10 листопада 2019 року. Контракт екстренер "Зорі" підписав до кінця 2022 року.
Після 22 турів чемпіонату Білорусі сезону-2020 "Шахтар" на чолі з Вернибудом очолював турнірну таблицю. Команда набрала 43 очки.
Натомість "Шахтар" вилетів з Ліги Європи. У першому кваліфікаційному раунді білоруси програли "Сфинтулу" (Молдова).
Кар'єра Вернидуба тренера
Раніше український наставник працював у луганській "Зорі", яку у сезоні 2013/14 вивів у Лігу Європи, а у сезоні 2015/16 клуб дійшов до фіналу Кубка України, де програв лише донецькому "Шахтарю" (0:2).
Вернидуб тренував команду з Луганська вісім сезонів. У 2017 році привів "Зорю" до першої в історії бронзи в УПЛ.
Першим клубом Вернидуба у тренерській кар'єрі став запорізький "Металург". Спершу він працював помічником у тренерському штабі, а потім став виконувачем обов'язків головного тренера.