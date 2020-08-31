Відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У ньому зіграють 16 команд, серед яких і київське "Динамо". А також ще три команди, де виступають українці.

Кваліфікація була поділена на дві частини. В одній між собою зіграють чемпіони своїх країн. Таким команд 10. Ще шість команд – це представники ліг, серед яких і київське "Динамо".

До теми: "Шахтар" і "Динамо" увійшли у список найтитулованіших клубів світу: рейтинг

Окрім київського "Динамо", на цій стадії зіграють і команди, де виступають українці – "Ференцварош" Ігоря Харатіна та Олександра Зубкова, який тренує Сергій Ребров. За брестське "Динамо" виступають Артем Мілевський, Євген Хачеріді та Олександр Нойок. Ще три українці виступають у "Генті" – Ігор Пластун, Роман Безус та Роман Яремчук

Шлях чемпіонів

Ференцварош (Угорщина) – Динамо (Загреб, Хорватія)

Карабах (Азербайджан) – Мольде (Норвегія)

Омонія (Кіпр) – Црвена Звезда (Сербія)

Мідюланд (Данія) – Янг Бойз (Швейцарія)

Маккабі (Тель-Авів, Ізраїль) – Динамо (Брест, Білорусь)

Шлях представників

ПАОК (Греція) – Бенфіка (Португалія)

Динамо (Київ, Україна) – АЗ Алкмаар (Нідерланди)

– АЗ Алкмаар (Нідерланди) Гент (Бельгія) – Рапід (Відень)

Матчі відбудуться 15 та 16 вересня. Першим вказані команди, які зіграють матчі вдома. Переможці пар зіграють у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.