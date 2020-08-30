Збірна Росії з художньої гімнастики пропустить чемпіонат Європи-2020 року, який пройде в Києві. Російська збірна відсутня в списку учасників турніру.

Офіційно причиною відмови стало небажання дотримуватися ізоляції протягом 14-ти днів. Однак, за інформацією джерел "Главкома" у Федерації гімнастики України, насправді у бойкоті росіян приховані політичні мотиви.

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Приблизно в ті ж строки сусіди збираються провести національний чемпіонат в окупованому Криму. Зрозуміло, що на анексований півострів учасники змагань збираються добиратися не через територію України, а з порушенням чинного українського законодавства. Порушуючи яке, російські спортсмени і тренери повинні отримати заборону для в’їзду на територію України.

"Чемпіонат Росії в окупованому Криму – яскраво виражена політична акція, заради проведення якого сусіди готові пожертвувати першістю континенту", – йдеться у повідомленні.

Чемпіонат Європи пройде в Києві з 26-го по 29 листопада. У турнірі візьмуть участь близько 300 спортсменок з 39 країн.

Що відомо про збірну Росії з художньої гімнастики

Збірна Росії є найбільш титулованою в історії проведення чемпіонатів Європи. В активі росіянок 36 нагород, з яких 23 золотих, – у найближчих переслідувачів з Болгарії 23 медалі, 17 з яких найвищого ґатунку.

При цьому російські "художниці" ставали найсильнішими в індивідуальному багатоборстві на 12 поспіль європейських першостях, а в командному багатоборстві представницям Росії не було рівних на дев'яти чемпіонатах поспіль.