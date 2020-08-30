"Барселона" вже прийняла рішення про продаж аргентинського нападника Ліонеля Мессі в "Манчестер Сіті".

За інформацією видання Mirror, каталонський клуб хоче за свого гравця 280 мільйонів євро. Також розглядається варіант, при якому в угоду увійдуть гравці "містян" з доплатою в 134 мільйони євро.

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Керівники "Барселони" вже розглядають кандидатуру на місце аргентинця і хочуть підписати форварда "Інтера" Лаутаро Мартінеса.

Що відомо про трансфер Мессі

Після провального сезону 2019/2020, в якому "Барселона" залишилася без трофеїв, Мессі прийняв рішення покинути каталонський клуб.

Втім, "Барселона" відмовляється відпускати аргентинця. Каталонський клуб начебто хоче продовжити контракт з Лео.

Також повідомлялося, що "Барселона" може відпустити Мессі за 700 мільйонів євро.

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Водночас Мессі начебто планує офіційно оголосити, що він хоче покинути "Барселону". Ліонель хотів зібрати пресконференцію, однак на заваді став карантин. Відтак, повідомлення від Мессі очікують у соцмережах.

Іноземні журналісти повідомляються, що Мессі прагне перейти у "Манчестер Сіті" та знову працювати з Пепом Гвардіолою.