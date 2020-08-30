Британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон виграв гран-прі Бельгії. Лідер загального заліку стартував з першого ряду і втримав свою перевагу до фінішу.

Це його 5 перемога в сезоні і 89-та в кар’єрі. Друге місце посів Валттері Боттаса (Mercedes), Макс Ферстаппен (Red Bull) – третє, пише 24 канал.

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Як пройшла гонка

Лідер загального заліку досить спокійно поїхав у відрив, а Боттас і Ферстаппен зберегли свої позиції. Топ-5 замикали пілоти Renault Ріккардо і Вікон. Зазначимо прорив Шарля Леклера з 13 місця на 8-е, але потім гонщик Ferrari почав пропускати суперників, так як на швидкісному треку двигун Скудерії просто не тягне. Боліди Ferrariобганяли всі – і McLaren, і AlphaTauri, і навіть Alfa Romeo.

Яскравим моментом став обгін Кімі Райкконена, який спокійно пройшов свого колишнього напарника Себастьяна Феттеля. А адже рік тому Ferrariдомінувала в Бельгії і здобула перемогу.

Після того, як ситуація стабілізувалася, трапилася жорстка аварія Джовінаццо і Расселла. Антоніо вилетів з траси і врізався в бар'єри, а колесо, відвалилися від боліда, врізалося в машину Джорджа.

На 10-му колі сталася аварія і на трасі з'явився сейфті-кар. Антоніо Джовінаццо не впорався з керуванням і врізався у відбійник після чого його машину повернуло на трасу, а Джордж Рассел на швидкості влетів e болід Антоніо. На щастя, обидва гонщики після жорсткого зіткнення покинули місце аварії на своїх двох.

Ще до старту технічні проблеми виникли у пілота McLaren Карлоса Сайнса-молодшого. Через несправності вихлопної системи болід гонщика залишився в боксах.

Sainz is out of his car and WILL NOT start the race due to a reported exhaust failure#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/aoUdt7cBmg — Formula 1 (@F1) August 30, 2020

Найкраще коло в гонці показав Даніель Ріккардо – 1:47.483.

Після 7 етапів в загальному заліку лідирує Хемілтон – 157 очок. Ферстаппен посідає друге місце – 110 очок.

Наступний 8 етап чемпіонату – гран-прі Італії відбудеться 4-6 вересня на Національному автодромі Монци.

Результати гран-прі Бельгії