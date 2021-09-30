Розгромна поразка Динамо, перемога Світоліної, звільнення Кобіна: новини спорту 29 вересня

У середу, 29 вересня, відбулось чимало подій у світі спорту. Про найважливіші з них читайте у дайджесті від Спорт24.

Баварія розтрощила Динамо у Лізі чемпіонів

У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів Динамо поїхало у гості в Мюнхен до Баварії, і результат гри став повтором найбільшої поразки в історії Ліги чемпіонів для українського клубу.

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Двічі кияни пропустили у другому таймі, ще тричі - у другому. Рахунок Баварія – Динамо 5:0.

Світоліна впевненою перемогою стартувала на турнірі в Чикаго

Попри невдачу Динамо – не найгірша команда групи E. У паралельному матчі Бенфіка сенсаційно завдала поразки Барселоні, яка тепер аутсайдер групи. Динамо з одним балом – третє. Баварія одноосібний лідер групи.

Еліна Світоліна вдало стартувала на турнірі WTA в американському Чикаго. Українська тенісистка впевнено перемогла Аманду Анісімову із США.

Світоліній знадобилася 1 година та 20 хвилин, щоб перемогти 20-річну Анісімову. У першому сеті Світоліній вдалося оформити два брейки при одному в суперниці. Еліна реалізувала свій перший же сет-пойнт.

На старті другої партії українка відразу взяла подачу Анісімової, проте американка зробила зворотний брейк. У 5 геймі Світоліна знову виграла на подачі Аманди й повела 5:3. У 9 геймі на подачі суперниці Світоліна зуміла виграти матч.

Українки вилетіли з турніру в Чикаго

Окрім Світоліної, в основному раунді виступали ще троє українок. Жеребкування 1/32 фіналу звело Катерину Козлову та Марту Костюк.

Несподівану перемогу та прохід у наступний раунд оформила Козлова. Однак в 1/16 фіналу українка поступилася румунці Єлені Габріелі Русе.

Саме проти Русе 27-річна Світоліна зіграє в 1/8 фіналу.

Ще одна українка Даяна Ястремська також стартувала в 1/32 фіналу. Даяна обіграла Алізе Корне, після чого поступилася Елізі Мертенс.

Минай вдруге звільнив Василя Кобіна

Закарпатський Минай залишився без головного тренера. Керівництво клубу української Прем'єр-ліги 29 вересня вирішило звільнити наставника команди Василя Кобіна.

Причиною відставки Кобіна стали невдалі результати Минаю у чемпіонаті України.

Кобін у Минаї: головне

Під керівництвом тренера Минай дебютував в УПЛ у 2020 році. Проте через невдалі результати клуб звільнив тренера у середині сезону-2020/2021.

Тоді клуб очолював Микола Цимбал. Також у структурі Минаю працював Олександр Севідов, який відсторонений від футболу через скандал з договірними матчами в Україні.

Влітку 2021 року Кобін повернувся у Минай.

Під керівництвом Кобіна Минай зіграв 64 матчі на офіційному рівні, в яких здобув 28 перемог. З Кобіним Минай виграв Першу лігу та виходив в 1/2 Кубку України.

Олександр Хижняк став найкращим боксером 2021 року

Талановитий українець Олександр Хижняк став найкращим боксером 2021 року. Відповідну відзнаку Хижняк отримав від Міжнародної асоціації аматорського боксу (AIBA).

Також відзнаку отримав батько та тренер боксера Олександр Хижняк-старший. Він став найкращим тренером 2021 року.

Досягнення Хижняка