Еліна Світоліна – Аманда Анісімова 2:0 (6:4, 6:3)
До слова Світоліна покинула топ-5 рейтингу WTA, падіння Ястремської
Світоліній знадобилася 1 година та 20 хвилин, щоб перемогти 20-річну Анісімову.
У першому сеті Світоліній вдалося оформити два брейки при одному в суперниці. Еліна реалізувала свій перший же сет-пойнт.
На старті другої партії українка відразу взяла подачу Анісімової, проте американка зробила зворотний брейк.
У 5 геймі Світоліна знову виграла на подачі Аманди й повела 5:3. У 9 геймі на подачі суперниці Світоліна зуміла виграти матч.
Українки вилетіли з турніру в Чикаго
- Окрім Світоліної, в основному раунді виступали ще троє Українок. Жеребкування 1/32 фіналу звело Катерину Козлову та Марту Костюк.
- Несподівану перемогу та прохід у наступний раунд оформила Козлова. Однак в 1/16 фіналу українка поступилася румунці Єлені Габріелі Русе.
- Саме проти Русе 27-річна Світоліна зіграє в 1/8 фіналу.
- Ще одна українка Даяна Ястремська також стартувала в 1/32 фіналу. Даяна обіграла Алізе Корне, після чого поступилася Елізі Мертенс.