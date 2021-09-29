Еліна Світоліна – Аманда Анісімова 2:0 (6:4, 6:3)

До слова Світоліна покинула топ-5 рейтингу WTA, падіння Ястремської

Світоліній знадобилася 1 година та 20 хвилин, щоб перемогти 20-річну Анісімову.

У першому сеті Світоліній вдалося оформити два брейки при одному в суперниці. Еліна реалізувала свій перший же сет-пойнт.

На старті другої партії українка відразу взяла подачу Анісімової, проте американка зробила зворотний брейк.

У 5 геймі Світоліна знову виграла на подачі Аманди й повела 5:3. У 9 геймі на подачі суперниці Світоліна зуміла виграти матч.

Українки вилетіли з турніру в Чикаго