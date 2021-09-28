Катерина Козлова – Марта Костюк 2:1 (6:7, 6:3, 6:0)

2 години 8 хвилин знадобилось українським тенісисткам, щоб визначити учасницю 1/16 фіналу турніру у Чикаго. Козлова вже на початку матчу повела з рахунком 2:0, але Костюк старалась не відпускати суперницю у рахунку. У десятому геймі 19-річна українка й взагалі створила камбек та зрівняла рахунок – 5:5.

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Дівчата довели партію до тай-брейку, де сильнішою була Костюк. Марта розгромила суперницю – 2:7. У підсумку – 6:7 у першому сеті на користь Костюк.

У наступній партії Марта взяла гейм на подачі Козлової, але Катерина легко не лише зрівняла цифри на табло, а й вийшла вперед. Козлова взяла три гейми поспіль за рахунку 3:3 та завершила сет перемогою – 6:3.

Третій вирішальний гейм став провалом для Марти. Тенісистка програла усі свої подачі. Натомість Катерина діяла надійно та взяла партію під нуль – 6:0.

Козлова розбила Костюк у матчі з трьома сетами та вийшла у наступне коло. Марта несподівано завершила свій шлях на змаганнях вже у першому колі.

За поєдинок Костюк зробила три подачі на виліт, у Козлової не було жодної. Катерина зробила менше подвійних помилок – 5 проти 10 у Марти. також вищим у Козлової був і показник першої подачі – 73% проти 51%.

Відзначимо, що у наступному полі свій шлях на турнірі розпочинає перша ракетка України Еліна Світоліна. Суперниця українки визначить у поєдинку між американкою Анісімовою та Голубіч із Швейцарії.

В 1/16 фіналу Козлова змагатиметься із переможницею матчу Русе (Румунія) – Джорджі (Італія).